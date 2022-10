Assista ao eclipse parcial do sol nesta terça-feira (25)

O Royal Observatory Greenwich transmite o eclipse solar parcial pelo YouTube, nesta terça-feira (25). Países da Europa, no oeste da Ásia e no nordeste da África podem observar o fenômeno no céu com uso de óculos. Desta vez, o fenômeno não é visível no céu do Brasil.

O QUE É UM ECLIPSE SOLAR PARCIAL?

Eclipses desse tipo acontecem quando a Lua se sobrepõe ao Sol, bloqueando a luz do astro de atingir a Terra. Nesta terça, no entanto, o fenômeno será parcial, pois a Lua e o Sol não estão completamente alinhados.

O fenômeno deste mês dura cerca de quatro horas, mas o pico acontece por volta das 8h.