Van escolar tomba com crianças em acidente na Serra Catarinense

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. O caso aconteceu nesta manhã de quarta-feira (26) por volta das 07h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente envolveu o veículo Fiat Pálio, conduzido por um homem de 19 anos, e uma van escolar, conduzida por um homem de 44 anos. Na van ainda estavam cinco crianças e adolescentes de 10, 12, 13, 16 e 18 anos, e uma monitora de 25 anos. Todos sofreram ferimentos leves.

O motorista do Pálio informou que estava transitando na BR 282, em direção à Lages, quando colidiu com a van escolar e saiu da pista tombando em um barranco. O condutor, a monitora e as seis crianças conseguiram sair do interior do veículo.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e ao Hospital Infantil Seara do Bem. No local permaneceu a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizando as diligências, como a limpeza da pista e o controle dos riscos potenciais do acidente.