A Mega-Sena acumulou no último sábado (22) e sorteia, nesta quarta-feira (26), um prêmio com valor estimado de R$ 115 milhões. O valor será sorteado a partir das 20h.

As apostas podem ser realizadas em lotéricas, no aplicativo ou no site da Mega-Sena até 19h desta quarta-feira (26).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.