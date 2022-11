Último eclipse lunar total de 2022 acontece em 8 de novembro

No dia 8 de novembro, próxima terça-feira, acontecerá o último eclipse lunar total de 2022, fenômeno astronômico que acontece quando a Lua é coberta pela sombra da Terra bloqueando a luz do Sol. Segundo a NASA, o evento poderá ser acompanhado na América do Norte, no leste da Ásia e da Oceania; no Brasil, apenas moradores do Acre observarão o eclipse.

Conforme explicam astrônomos, a “Lua de Sangue” — nome dado devido a cor adotada do satélite natural do planeta durante o eclipse — acontecerá de madrugada com transmissão on-line por diferentes observatórios às 8h, horário de Brasília. Ao contrário do eclipse solar, neste caso em específico não é preciso usar óculos de Sol ou lentes especiais.

Em orientação aos observadores, a Agência Espacial dos Estados Unidos orienta para o uso de binóculos para melhorar ainda mais a experiência com o segundo e último eclipse lunar do ano. No caso das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil será preciso acompanhar o evento através da Internet.

Assim como no eclipse de maio, institutos como o Observatório de Lowell, nos EUA, e Time and Date, no Novo México, transmitirão em live o acontecimento desde que haja condições meteorológicas favoráveis. É possível assistir o eclipse lunar ao vivo através do YouTube, sendo possível se cadastrar para ser avisado quando o vídeo começar.