Muito frio este começo de novembro no centro sul do Brasil, especialmente dentro do verde onde o desvio está muito alto. No topo da serra é o começo de novembro mais frio já registrado em 68 anos! Inmet de S.J com 7,7°C, normal é 14,7°C.

Coutinho/ Piter Scheuer

https://youtube.com/c/CanaldoTempoPiterScheuerRonaldoCoutinho