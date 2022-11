Estúdios Globo é atingido por incêndio

O Projac, Estúdio Globo, foi atingido por um grande incêndio na tarde desta sexta-feira (18). As imagens mostram que o fogo se alastrou para a cidade cenográfica de ‘Todas as Flores’.

Ao vivo no #BalançoGeral: AGORA – incêndio atinge estúdio de emissora de televisão no Rio de Janeiro. Bombeiros estão no local.



➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/a6nQJ4Jp0W — Balanço Geral (@balancogeral) November 18, 2022

O ‘Balanço Geral RJ’ mostrou a cena do local pegando fogo. De acordo com o apresentador, os Bombeiros já estão combatendo o avanço das chamas.

No Twitter, usuários estão mostrando a situação do incêndio. As filmagens mostram que está com muita fumaça. Ainda não foi informado se havia alguém no local atingido.