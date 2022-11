Cerimônia de abertura da Copa: veja detalhes, horário e onde assistir

Após 4 anos, hoje chegou o tão esperado dia da Copa do Mundo que começa hoje. O maior evento de futebol do mundo terá sua cerimônia de abertura iniciada a partir das 11h30 (horário de Brasília).

O estádio Al Bayt, em Doha, vai receber a festa que antecede Qatar x Equador, jogo de estreia do mundial. A Globo (TV aberta), o SporTV (TV fechada), o Globoplay (streaming) e a Cazé TV (YouTube e Twitch) transmitem os dois eventos.

A grande atração da cerimônia é a presença do cantor Jung Kook, do BTS, grupo sul-coreano de k-pop. Ele vai lançar a música “Dreamers”, que faz parte da trilha oficial da Copa. A participação de Fahad Al-Kubaisi como representante local também está confirmada.

Ghanim Al Muftah, ativista que nasceu com Síndrome de Regressão Caudal — uma condição rara —, também estará no Al Bayt. De acordo com a Fifa, ele, que é embaixador da entidade, vai “incentivar o diálogo sobre inclusão e diversidade”.

A diversidade, aliás, será o “tema principal” da cerimônia. “Será um encontro para toda a humanidade, unindo diferenças através do respeito e da inclusão”, informou o órgão máximo do futebol.

Por fim, os 32 países que fazem parte da competição serão homenageados por diferentes artistas na cerimônia, que deve durar pouco mais de 30 minutos.

