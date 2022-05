Entre as mais antigas de SC, comarca de São Joaquim completa 130 anos

Uma unidade judiciária centenária está aniversariando na Serra catarinense. A comarca de São Joaquim faz 130 anos neste dia 31 de maio. É uma das mais antigas do estado. O primeiro juiz de direito foi Vasco Albuquerque Gama, que se tornou presidente do Tribunal de Justiça. Atualmente, abrange as cidades mais frias do Brasil: São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra.



As populações destas cidades somam mais de 32 mil habitantes que contam com uma estrutura do Poder Judiciário formada pela 1ª Vara (Cível e Infância e Juventude) e 2ª Vara (Criminal e Feitos da Fazenda), além de distribuição, oficialato de justiça/central de mandados, serviço social, secretaria, setor de expedição e juizado especial (cível e criminal).



Para atender as demandas são 43 servidores, estagiários e terceirizados. Também funcionam no prédio o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Fórum recebeu o nome do desembargador Wilson Vidal Antunes Sênior. Lageano, foi juiz substituto na comarca da terra natal. A primeira comarca de atuação como juiz de direito foi em Mondaí, no Oeste. Atuou também nas comarcas de Bom Retiro, Araranguá, São Joaquim, Caçador, Canoinhas e Lages. Ele se aposentou em 1983 e faleceu no ano de 1999.

Taina Borges – NCI/TJSC – Serra e Meio-Oeste