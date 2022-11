Ator Morgan Freeman faz discurso sobre inclusão na abertura da Copa do Qatar

Morgan Freeman fez um discurso sobre inclusão, diversidade e união dos povos durante pronunciamento oficial na abertura da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Al Bayt, no Qatar.

O ator americano foi um legítimo mestre de cerimônia no palco de abertura da Copa. Ele aparece conversando com um dos participantes convidados do evento, o youtuber qatari Ghanim Al Muftah.

“Eu ouvi algo bonito. Não apenas música, mas também esse chamado para celebrar tudo o que ouvi”, iniciou a lenda de Hollywood, que continuou: “A Terra é a ‘tenda’ de todos. Juntos, podemos fazer o chamado para todos se juntarem a nós”.

“Sou bem-vindo?”, pergunta Al Muftah, respondido por Freeman: “Todos são bem-vindos. Esse é um convite para todo o mundo”.

Durante o discurso de Morgan Freeman, denominado “A Football Story”, foram transmitidas imagens de pessoas no Qatar jogando futebol. Após, um show com luzes e dançarinos, seguido por músicas de várias nações, deram sequência à festa.

O palco do Mundial tem sido bastante criticado por violações aos direitos humanos (como manifestações LGBTQIA+), e pelas restrições ao consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, em decorrência das leis e cultura do país-sede.

“O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças por meio da humanidade, do respeito e da inclusão […] Junta nações, comunidades, e todos nós temos uma história com o futebol”, disse o ator.