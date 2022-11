CTG Barbicacho Colorado faz apresentação inédita no Enart – Encontro de Artes e Tradição Gaúcha em Santa Cruz do Sul/RS

O Grupo adulto do CTG de Lages é o primeiro de Santa Catarina a participar do evento no Rio Grande do Sul.

A invernada adulta do CTG Barbicacho Colorado fez a apresentação de abertura do 35º ENART – Encontro de Artes e Tradição Gaúcha em Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul no último sábado.



O grupo foi convidado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul por ser o atual campeão do Fegadan – Festival Gaúcho de Danças que aconteceu no mês de outubro em Farroupilha- RS.

Essa foi uma conquista inédita para Santa Catarina, pela primeira vez um CTG do estado venceu esse importante concurso de danças. E esse título levou o CTG para o Enart, onde também foi a primeira vez que um grupo de danças gaúchas de Santa Catarina se apresenta no evento, que reúne centenas de entidades tradicionalistas de todo o estado do Rio Grande do Sul.



O CTG Barbicacho Colorado apresentou quatro danças: o chote de duas damas, Tatú com volta no meio, Valsa da mão trocada e Pau-de-fitas.

“Foi uma satisfação e um orgulho enorme pra nós estar no palco no Enart, um dos grandes eventos de dança do sul do país! E foi maravilhoso levar o nome do Barbicacho Colorado, e de poder representar Lages e o MTG de Santa Catarina neste importante encontro da tradição gaúcha. Fomos muito bem recebidos e aplaudidos pelos nossos irmãos gaúchos. Como campeões do Fegadan pudemos mostrar um pouquinho da nossa dança que é alegre e que contagia quem assiste” Disse o patrão do CTG e integrante da invernada Mário Arruda.