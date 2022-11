Morre aos 81 anos o cantor Erasmo Carlos, um dos pioneiros do rock no Brasil

Faleceu nesta terça-feira (22) o cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos de vida. O artista estava internado no Hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio, onde precisou ser intubado às pressas.

O veterano foi internado pelo menos duas vezes em menos de um mês, por conta de uma infecção pulmonar, mas com a piora, acabou não resistindo. Ele, inclusive, chegou a celebrar a alta hospitalar que recebeu no Dia dos Finados.

Erasmo Carlos deixa três filhos, Alexandre Pessoal, Leonardo Esteves e Gil Eduardo Esteves, além da esposa, Fernando Passos, de 32 anos.

Um dos pioneiros do rock brasileiro, o artista alcançou a fama nos anos de 1960, em uma parceria que fez com o cantor Roberto Carlos. Com mais de 50 anos de carreira, o cantor lançou mais 30 álbuns musicais.