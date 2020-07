6 oportunidades que estudantes não podem deixar passar

Estudantes podem conseguir ingressar no mercado de trabalho, com um currículo diferenciado. Saiba como!

O mercado de trabalho está mais competitivo ano após ano. Assim sendo, aqueles que ainda não possuem experiência, tendem a encontrar mais dificuldades para conquistar uma vaga de emprego, em especial, os estudantes.

Embora muitos optam por fazer graduação, ainda assim ter um currículo diferenciado traz vantagem competitiva. E, muito além da formação escolhida, o estudante precisa expandir seus conhecimentos.

Para isso, existem diversas possibilidades de melhorar a qualificação para o mercado de trabalho. Veja algumas oportunidades que estudantes podem aproveitar antes de se formar!

Currículo diferenciado: como aproveitar todas as oportunidades enquanto estudante?

Ser um aluno dedicado não basta para conquistar uma vaga de emprego. Enquanto estudante, é importante se atentar em aproveitar todas as oportunidades para adquirir experiência profissional.

E o melhor é que cada uma delas pode ser divertida e contribuir também para seu conhecimento pessoal. Além disso, existem muitas novidades em sua área. Então, esteja atento a cada uma delas, com o intuito de se aprimorar cada vez mais.

1. Faça estágios

Existem muitas opções de estágios para estudantes a partir do ensino médio. Em muitos, os estagiários aprendem sobre a rotina de escritório e atendimento ao cliente, bem como a preparar relatórios e planilhas, entre outros.

Além de contribuir para o aprendizado, realizar um estágio ajuda a ter um currículo diferenciado. Mesmo os candidatos que concorrem a uma vaga de emprego com pessoas mais experientes, conseguem demonstrar que é um profissional ativo e interessado em aprender. Afinal, se dedicou em aprender na prática, mesmo quando poderia só ficar com a teoria.

2. Aprenda inglês

O mercado está cada vez mais precisando de pessoas aptas para desenvolver determinadas funções. Porém, ter um curso de inglês se tornou mais do que um diferencial, mas algo essencial, especialmente ao considerar trabalhar em uma multinacional.

No Brasil são muitas as empresas de vários países com grandes oportunidades de crescimento ao profissional. Portanto, para diversas carreiras, falar inglês é estar mais perto do sucesso.

Com a globalização, profissionais que possuem capacidade de se comunicar com o mundo, sem dificuldade, são disputados por grandes empresas. Afinal, muitas realizam negócios internacionais e, conforme um levantamento, somente 5% dos brasileiros conseguem se comunicar em inglês e, desses, apenas 1% é fluente.

Além de conseguir a vaga de emprego, ser bilingue permite melhor salário e com aumento de até 60%, conforme o cargo. Portanto, aproveitar a oportunidade para aprender inglês enquanto estudante vai além de ter vantagem competitiva, mas sim, uma motivação voltada ao crescimento na empresa.

E hoje os estudantes podem usufruir a tecnologia para aprender um novo idioma, como na Babbel, em que as aulas são on-line e intuitivas. Ou seja, por meio de plataformas de ensino, é possível estudar a qualquer hora e lugar com internet.

3. Seja voluntário

Prestar serviço voluntário é poder ganhar experiência profissional fazendo algo que contribui com a sociedade. Muitas empresas costumam considerar o trabalha voluntário na hora da avaliação do candidato.

Isso porque esse tipo de experiência demonstra que a pessoa é comprometida, interessada e possui capacidade de contribuir. Enquanto estudante, aproveite para buscar ONGs, instituições ou igrejas que sejam relacionadas e contribuam com sua experiência profissional. Vale também buscar pelas que trabalham com uma questão que seja importante para você.

Além de todas essas vantagens, o trabalho voluntário mostra que você é uma pessoa dinâmica e ajuda a desenvolver muitas habilidades importantes para sua carreira. Entre elas, disciplina, relacionamento interpessoal, organização e proatividade.

4. Participe de eventos

Existem muito eventos abertos, como palestras, congressos, workshops e seminários, relacionado ao assunto de seu interesse. Estes também abrem portas para que você se relacione com profissionais da área escolhida.

Além disso, você poderá conhecer mais sobre a carreira que deseja atuar e estar por dentro de todas as novidades.

5. Tenha experiência no exterior

Se puder, aproveite que ainda está estudando para realizar viagens ao exterior o máximo possível e visitar museus e outros lugares que agregam conhecimento. Entre as possibilidades, você pode agendar visitas a grandes empresas, especialmente se for relacionada a profissão que escolheu.

Você também pode aproveitar para realizar cursos rápidos no exterior. Existem muitas empresas e universidades que disponibilizam diferentes opções.

6. Dê aulas particulares

Você domina determinada matéria? Tem facilidade com algumas disciplinas? Então, aproveite para dar aulas particulares, ajudando outros alunos.

Existem também oportunidades dentro de escolas, em que você pode oferecer suporte aos professores, ajudando outros estudantes. Isso ajuda muito, pois além de agregar experiência, demonstra responsabilidade e maturidade.

Essas são algumas oportunidades que estudantes não podem deixar passar. Embora não sejam experiências formais de trabalho, elas contribuem para um perfil profissional mais ativo, qualificado e diferenciado.

