Sicredi amplia oferta de soluções para associados com novo marketplace

Plataforma visa fomentar economia local e complementar o portfólio de serviços e produtos do Sicredi

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, lança o Shopping, um marketplace desenvolvido para ampliar a presença no ciclo de vida de seus associados. A plataforma conta com um catálogo de produtos (de eletrodomésticos até itens de decoração, brinquedos e produtos de pet shop), disponibilizado por meio de vendedores parceiros selecionados pela instituição.

Inicialmente, os associados Pessoa Física poderão fazer compras na plataforma e, a partir de dezembro, a novidade estará disponível também para os associados Pessoa Jurídica como compradores.

“A fim de nos aproximar cada vez mais de nossos associados, seguimos com a estratégia de investir em soluções que tenham conexão com as suas necessidades considerando, inclusive, seus hábitos atuais de compra. Assim como ocorrem com todas as nossas iniciativas, colocamos o associado no centro desta entrega e buscamos gerar a melhor experiência integrada aos nossos canais digitais, ofertando soluções próprias e de parceiros”, explica

Leonardo Menezes, superintendente de Plataforma e Parcerias do Sicredi.

A partir do primeiro trimestre de 2023, buscando fortalecer o ciclo virtuoso do cooperativismo, o Sicredi planeja possibilitar que os associados Pessoa Jurídica sejam também vendedores dentro do Shopping. Para isso, entre outros diferenciais, o Shopping do Sicredi contará com taxas mais competitivas para os seus associados PJ, para impulsionar os negócios de cada região. “Queremos facilitar a jornada de compra e venda do nosso público, de um jeito seguro e simples de usar. O lançamento do nosso marketplace abre o caminho que viabilizará, de forma ágil, a disponibilização de produtos e serviços não financeiros aos nossos associados. E o melhor ainda está por vir, com a inclusão do comércio local, programa de fidelidade e aproximação de novos parceiros que nos ajudarão nessa jornada”, afirma César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

O Shopping aceita pagamentos via Pix, cartão de crédito e parcelamentos. A previsão é que, a partir de dezembro, seja possível fazer o uso de pontos acumulados no programa de recompensas dos cartões do Sicredi no ambiente. Além disso, o associado poderá resgatar cashback em fatura na plataforma, ou seja, fazer a troca dos pontos no cartão para abater do valor total da fatura.

O marketplace pode ser acessado no shopping.sicredi.com.br, pelo internet banking, ou pelo menu dos aplicativos da instituição, Sicredi e Sicredi X.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

