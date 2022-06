Enoturismo em alta na Casa do Vinho – Parada obrigatória na Serra Catarinense

As imagens que chegam da Casa do Vinho, em sua filial de Urubici, impressionam pelo número de ativo de turistas que chegam, de todas as partes do Brasil e a todo momento, atraídos pela diversidade cultural e de aventura da Serra Catarinense. Ainda mais do que isso, fazem uma elegante parada na Casa do Vinho para degustar os incomparáveis Vinho Finos de Altitude.

Neste final de semana foi de casa cheia, o que demonstra toda a potencialidade do enoturismo presente na Serra Catarinense e evidenciada, de forma espetacular, pela staff da Casa do Vinho que já é um dos pontos de maior sucesso da região.