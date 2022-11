Queiroga diz que primeiras vacinas bivalentes chegam em dezembro, mas não revela número de doses

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que os primeiros lotes da vacina bivalente contra a Covid-19 devem chegar ao País na primeira semana de dezembro. Ele, no entanto, não detalhou quantas doses estarão disponíveis.

Na última terça-feira 22, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial de duas vacinas bivalentes produzidas pela Pfizer. Os imunizantes protegem contra a variante original e as subvariantes da Ômicron.

Os imunizantes bivalentes terão frascos na cor cinza para facilitar a identificação. As vacinas da Pfizer usam a tecnologia do RNA mensageiro, em que uma parte da proteína spike, responsável pela fixação do vírus nas células, é injetada para estimular a produção de anticorpos.