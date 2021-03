Cacau Show de São Joaquim faz doação de mais de 4 mil ovos de páscoa para crianças e profissionais da saúde

Cacau Show faz doação visando escolas públicas, entidades e profissionais da saúde que estão trabalhando na pandemia em tempos de coronavírus

Neste ano a loja de chocolates da Cacau Show de São Joaquim irá transformar a Páscoa de muitas escolas e entidades para tornar as crianças mais felizes.

Pensando nisso, a loja não poupou esforços e anunciou uma surpreendente ação que irá doar mais de 4 mil ovos de Páscoa para todas as escolas municipais de São Joaquim e também a Casa de Francisco, Casa Lar, Os Direitos Humanos e a APAE, trazendo a alegria de muitas crianças que aguardam ansiosamente por este dia tão especial que é a Páscoa.

Porém, neste delicado ano de 2021 a Cacau Show de São Joaquim pensou em presentear e reconhecer todo o trabalho que os profissionais da saúde estão passando na linha de frente em combate à pandemia e irá doar ovos para os funcionários do SAMU e para os Funcionários do Posto de Saúde do município e do Hospital Sagrado Coração de Jesus, um verdadeiro gesto de agradecimento que fazem em relação a todo o trabalho de salvar vidas prestado a toda a comunidade.

Serão mais de 4.200 pessoas beneficiadas, os ovos já estão sendo enviados e logo estarão nas mãos de crianças e dos profissionais da saúde.

A Cacau show São Joaquim sente-se honrada em distribuir felicidades em forma de ovos.

”É gratificante podre retribuir um pouco do carinho que recebemos diariamente. É um privilégio adoçar o dia dos nossos heróis da saúde!” Respondeu a Cacau Show de São Joaquim.