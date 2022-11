Uso de mascaras dentro do Hospital de São Joaquim é obrigatório

Com o avanço de novos casos de COVID 19 no estado, e casos já sendo registrados em São Joaquim, o hospital de Caridade Coração de Jesus informa que é obrigatório o uso de mascaras dentro da unidade.

O hospital é um ambiente que possui pacientes com diversas doenças, que podem se agravar com a contaminação da Covid-19. Por isso, o uso de máscaras no ambiente hospitalar não é só um cuidado, mas uma demonstração de respeito a outros pacientes e a todos os funcionários da saúde.



Além disso, é responsabilidade de cada pessoa portar e usar a própria máscara, sendo o Hospital isento de fornecer aos seus pacientes e acompanhantes.