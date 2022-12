2º Fish Fest Car em São Joaquim – Neste domingo 11 de Dezembro

O tradiconal Fish Fest pesque e pague, o bais badalado point do Caminhos da Neve promove neste próximo domingo, 11 de Dezembro, o 2º Fish Fest Car de São Joaquim. Uma festa que promete superar o sucesso de público da última edição.

Para a edição de 2022 a staff da Fish Fest, liderada pelo promoter Romerito Lima, tra inúmeras atrações como a atraente DJ Samy Amaral, o DJ Jean Mix, muitos carros e carretinhas de som com direito, até mesmo, a 2h livres para o racha de som.

O Evento conta com o apoio do Grupo Delta Segurança Privada e Equipe Executive Sound, além do patrocínio de Dudatur, Tata Proença Modas, Coco Leve e DR Conveniência. A Transmissão do evento será via Link FM e os ingressos são encontrados por 20 o masculino e 10 reais o feminino.