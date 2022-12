Mecânica Cechinel se renova com inauguração da “Cechinel Peças”

Na última quarta-feira foi um dia muito especial para a Auto Mecânica Cechinel Ltda, que desde 1985 está no mercado há décadas atendendo com muita dedicação seus clientes em São Joaquim e região e agora se renova para poder ampliar seu atendimento, e contemplar seus clientes com produtos e serviços de qualidade, a inauguração da moderna loja a “Cechinel Peças”, onde oferece produtos de primeira linha com dezenas de componentes, como itens de peças para tratores, caminhões, automóveis. Cardãs e cruzetas agrícolas, peças para roçadeiras. A oficina continua com os serviços de Mecânica em geral, torno e solda.

Auto Mecânica Cechinel Ltda desde 1985 fazendo história em São Joaquim através de seu fundador, Nerino Cechinel. E até hoje os proprietários Luiz Gonzaga Cechinel e Terezinha Ap. Hugen Cechinel têm a determinação de poder oferecer a seus clientes apenas o que há de melhor no segmento.

Veja as Imagens: