Clube Caça e Tiro Caminhos da Neve encerra com confraternização o Campeonato 2022

No dia 10 de dezembro de 2022 o clube Caça e tiro caminhos da neve realizou sua confraternização anual de encerramento do campeonato.

A cerimônia teve em sua programação uma orientação sobre as obrigações dos caçadores, atiradores e colecionadores, festa de premiação, com a entrega das medalhas das etapas do campeonato interno, e a entrega dos troféus aos campeões de cada modalidade.

No ano de 2022 o clube atingiu mais do que as metas estipuladas em 2021,sendo um dos objetivos prioritários do clube, o desenvolvimento do tiro esportivo, e tornou-se realizado com um atleta figurando como campeão brasileiro na modalidade benchrest, sendo ele Maikon Cândido Coral, e muitos outros figurando entre os 10 primeiros no ranking nacional.

O clube caminhos da neve iniciou as atividades junto ao campeonato regional CBC TAURUS com apenas 17 inscrições no ano de 2021, e na última etapa foi um dos clubes com mais inscrições no estado de santa Catarina, superando 130 inscritos.

O Clube de tiro agradece a seus sócios e atletas, que com uma diretoria dinâmica está levando são Joaquim para o pódio do Brasil.

Para 2023, o clube busca ampliar a presença feminina e juvenil no campeonato interno, bem como a presença massiva de seus sócios.



Muitas novidades surgem no horizonte para o esporte do tiro em terras joaquinenses, como o tiro ao prato e um novo e moderno estande para atender as mais exigentes modalidades.

Venha conhecer o tiro esportivo e se maravilhe com este esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil!

Veja as imagens: