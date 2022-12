Cresol Planalto Serrano realiza certificações do Projeto Mesadinha e Sua Turma

O Projeto foi desenvolvido em Escolas de 4 municípios que a Cooperativa tem Agências

Nos meses de novembro e dezembro, a Cresol Planalto Serrano encerrou as ações do Projeto Mesadinha e Sua Turma com as certificações das escolas parceiras: EEB Martinho de Haro, EEB Ary de Souza Borges, EEBM João Paulo Carvalho, Centro Educacional Dinâmico e Colégio Paradigma, do município de São Joaquim (SC), EMEB Coronel Manoel Thiago de Castro e EMEB Hermínio Pinheiro Júnior, do município de Lages (SC), EEBM São Francisco, do município de Ponte Alta e a EEBM Olintho D’Avila Mesquita, do município de Correia Pinto (SC).

As formaturas foram realizadas nos dias 30 de novembro, 1, 2, 6 e 8 de dezembro e envolveu mais de 270 alunos, além das professoras multiplicadoras do projeto em sala de aula, membros da direção das escolas, representantes da Administração e Secretaria da Educação dos municípios, pais e responsáveis das crianças participantes e membros da Cresol.

Nos encartes do Projeto Mesadinha e Sua Turma, foram desenvolvidos quatro eixos centrais: Cooperação; Sustentabilidade; Produção e Consumo; e Educação Financeira. Também foi trabalhado sobre a importância de planejar, organizar e cooperar, proporcionando momentos especiais vivenciados entre as equipes das escolas e a Cooperativa.

A Cresol tem um compromisso com o crescimento de cada cooperado e cada meio em que está inserida. Com o respaldo de valores, como confiança e solidez, é uma cooperativa financeira completa que, através de soluções financeiras pensadas para atender a demanda de cada associado, preza pela excelência no atendimento, relacionamento com proximidade e desenvolvimento socioeconômico. Objetivos que são anualmente reafirmados com o Projeto Mesadinha e Sua Turma, acreditando que a transformação começa pela educação e que inspirar crianças é uma excelente forma de construir um futuro melhor.