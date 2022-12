Granizo e chuva intensa deixam rastro de estragos no Oeste de Santa Catarina

O temporal foi registrado entre a tarde e a noite de segunda-feira (20). Agricultores registraram os estragos.

O maior volume de granizo registrado foi na linha Arabutã, no interior do município de Tigrinhos. Agricultores filmaram as lavouras onde é possível ver plantações de milho completamente destruídas.

Já no interior do município de Bom Jesus do Oeste, conforme informado pela Defesa Civil, agricultores verificaram acumulados de 90 mm em apenas 20 min. No local os principais estragos ocorreram nas estradas, bueiros e pontes.

A equipe da Defesa Civil que atua na região trabalha no levantamento dos estragos e prejuízos.

Com informações do Sulinfoco