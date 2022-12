Mega da Virada: Caixa abre apostas exclusivas para prêmio de R$ 450 milhões e que não acumula

A sorte está lançada; A Caixa Econômica Federal abriu as apostas exclusivas para a Mega da Virada. O concurso 2550 da Mega-Sena está com prêmio estimado em R$ 450 milhões – o maior da história das loterias – e vai ser sorteado em 31 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília).

A partir de agora, toda aposta para a Mega-Sena vai valer para a Mega da Virada e quem quiser tentar a sorte não precisa mais marcar os números em volantes específicos. Os jogos para a Mega da Virada podem ser feitos até as 17h do dia do sorteio e uma aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. No volante é possível marcar de 6 a 20 dezenas das 60 disponíveis.

Como nos demais concursos especiais como a Dupla Sena de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência, o prêmio não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco dezenas e assim por diante, conforme as faixas de premiação – na Mega-Sena recebe prêmio quem acerta até quatro números.

Veja abaixo nesta reportagem como apostar, como funciona o bolão da Mega da Virada e quais as chances de ganhar o prêmio máximo.

Quais os maiores prêmios da história da Mega-Sena?

Com valor estimado de R$ 450 milhões, a Mega da Virada deste ano vai assumir a primeira colocação entre os maiores prêmios na Mega-Sena – e de todas as loterias da Caixa. O que determina a bolada que será sorteada é o valor arrecadado com apostas mais o valor acumulado durante o ano para o concurso especial.