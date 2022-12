Sistema Faesc/Senar-SC define calendário de feiras e leilões agropecuários

O Sistema Faesc/Senar-SC (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) promoveu na última semana duas reuniões on-line com os presidentes de Sindicatos Rurais de Santa Catarina, representantes de associações, produtores e leiloeiras para definir a programação do calendário de feiras, leilões e exposições de 2023. Ao todo, serão realizados aproximadamente 200 eventos agropecuários espalhados pelo território catarinense.

A primeira videoconferência reuniu representantes da Serra, Sul, Vale do Itajaí e Norte. A segunda contou com participação do público do Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste. O vice-presidente de finanças, Antônio Marcos Pagani de Souza, coordenou os encontros e ressalta as inovações no modelo de realizar leilões. “Atualmente, promovemos esses eventos em formato híbrido e, com isso, não há a preferência pelos fins de semana como ocorria no passado. As empresas leiloeiras rapidamente se adequaram ao novo formato. Foram ágeis e inteligentes na busca de uma estratégia eficiente para que todos possam fazer negócios sem sair do local onde estão. Isso, sem dúvida, contribuiu muito para ampliação do número de investidores e para geração de negócios”.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, enfatiza que os eventos agropecuários confirmam a qualidade da produção catarinense e oportunizam difundir e promover o comércio de animais, grãos, vegetais, entre outros produtos do agro produzidos no Estado. “Santa Catarina destaca-se nacionalmente entre os maiores produtores de alimentos e possui importantes diferenciais. É referência em saúde animal e defesa agropecuária e vem conquistando cada vez mais destaque nos eventos tradicionalistas de cada região, o que é fundamental para estimular a troca de experiências entre as comunidades dos meios rural e urbano, fortalecendo negócios e geração de renda”.

De acordo com Pedrozo, as reuniões foram essenciais para organizar e definir a programação dos eventos que em breve estarão nas mãos de todo o público-alvo envolvido nas versões digital e impressa. “O calendário representa uma importante ferramenta para divulgar a diversidade cultural catarinense e demonstrar ao País a excelência da agropecuária do Estado”, finaliza.