Pescador morre e 19 pessoas são resgatadas de naufrágio em Florianópolis

O pescador João Carlos Santos Leal, de 53 anos, morreu durante o resgate de um naufrágio na praia de Pântano do Sul, em Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (22). Além da vítima, outras 19 pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe de bombeiros foi acionada às 6h45 da manhã para atender a ocorrência de um naufrágio da embarcação de pesca Ferreira 28 de Itajaí, de 25 metros, com cerca de 20 tripulantes.

O barco recebeu ajuda de uma outra embarcação, comandada pelo pescador artesanal Daniel, que estava próxima. Uma das vítimas, João Carlos Leal, natural do Rio Grande do Sul, acabou se afogando. O homem foi resgatado pela equipe da aeronave Arcanjo-01, em grau 6 de afogamento e parada cardiorrespiratória.

Ele foi conduzido até a faixa de areia da praia, onde recebeu, durante 40 minutos, manobras e procedimentos de ressuscitação pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O pescador não resistiu e morreu no local.

As outras vítimas chegaram em segurança à praia com o apoio da embarcação Floripa I e também da equipe do Grupo de Busca e Salvamento que acompanhou com uma moto aquática, informam os bombeiros.

Além disso, o IGP (Polícia Científica) e a Marinha do Brasil foram acionadas para realizar os procedimentos relativos à embarcação naufragada. O barco ficou totalmente submerso e as causas ainda serão divulgadas.