Maçã: apenas São Joaquim está ofertando as tradicionais

Em contagem regressiva para o final do ano, o estoque brasileiro de maçã gala e fuji se encerrou em grande parte das regiões produtoras nesta semana (19 a 23/12) – apenas São Joaquim (SC) está ofertando. Como resultado, os preços subiram um pouco, mesmo com a concorrência da eva e das frutas de caroço (como ameixa, nectarina e pêssego), devido às festas de fim de ano. A gala 165 Cat 1 foi vendida a R$ 123,25/cx de 18 kg em São Joaquim, leve alta de 3% frente à semana passada.

Para a próxima semana, espera-se que a concorrência com eva permaneça, diante do avanço da colheita nas principais regiões produtoras, assim como a com as frutas de caroço, que são mais preferidas em festas de fim de ano

Fonte: Agrolink