Sicredi integra seu assistente virtual Theo à Alexa

Nova opção de canal de atendimento traz funções como tirar dúvidas, consultas sobre cooperativismo de crédito e acesso aos serviços da instituição financeira cooperativa

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, anuncia a integração do seu assistente virtual, Theo, ao sistema de comando por voz da Amazon, a Alexa. A nova funcionalidade passa a disponibilizar aos associados e ao público em geral mais uma opção de contato rápido, dinâmico e seguro para que possam consultar, tirar dúvidas e acessar os serviços da instituição por comando de voz.

“A nova opção de contato faz parte da estratégia contínua do Sicredi de transformação digital, o que inclui os canais de atendimento, deixando a critério do associado escolher de que maneira prefere ser atendido”, afirma Alceu Meinen, superintendente de Relacionamento e IA do Sicredi. “A função está atrelada ao nosso objetivo de sempre facilitar o acesso das pessoas a serviços como busca de informação ou realização de transações financeiras conforme a preferência de cada um, seja na agência, por WhatsApp, via aplicativo e, agora, pela Alexa”, diz.

Inicialmente, o dispositivo de assistente por voz atende alguns produtos como cartões, conta corrente e PIX, além de tirar dúvidas sobre o Sicredi e o cooperativismo de crédito. Para 2023, gradativamente o sistema ampliará o atendimento para outras funções de consultas que fazem parte de todo o ecossistema de soluções da instituição.

Para utilizar a função de comando por voz, é preciso buscar por “Assistente Virtual do Sicredi” no aplicativo da Alexa e ativar a skill. Após a configuração, basta dar o comando de voz “Alexa, abrir o assistente virtual do Sicredi” e fazer a pergunta desejada.

Lançado em 2017, o Theo é uma homenagem ao padre Theodor Amstad, precursor do cooperativismo no Brasil, e utiliza a Inteligência Artificial (IA) e o processamento de linguagem natural Watson, da IBM, para o atendimento virtual por WhatsApp. O assistente realiza serviços e consultas como cotação, transações financeiras, seguros, assim como informações sobre fraudes, saldos, cartões e investimentos.

No período de janeiro a novembro de 2022, o Sicredi contabilizou mais de 3,3 milhões de atendimentos em todas as frentes atendidas pelo Theo, o que indica um aumento aproximado de 1 milhão de atendimentos em relação ao mesmo período do ano anterior. O montante de atividades realizadas pelo Theo em 2022 representa um acréscimo de 43,6% em comparação ao total de atendimentos realizados em todos os canais disponíveis da instituição financeira cooperativa no ano anterior.

Para conhecer as funcionalidades do Theo, acesse o link do assistente virtual.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

