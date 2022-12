Alagamentos causam bloqueio e filas de 12 km; veja a situação das estradas em SC

Na madrugada, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o túnel do Morro do Boi em Balneário Camboriú, na BR-101 no sentido norte, precisou ser interditado por conta de alagamento no interior do túnel, que teve ainda a entrada bloqueada por entulhos trazidos pela chuva. Nesta manhã, por volta das 7h30 o órgão informou que uma pista sentido Curitiba já havia sido liberada.

A Arteris informou que a interdição acontece no km 143 e 141, na região do Morro do Boi, sentido Curitiba, devido ao alagamento. A concessionária informou, às 8h15, que não há previsão de liberação e que há 12 km de fila. “Equipes da concessionária atuam no local para limpeza da pista”, disse a empresa.

A PRF informou que no sentido sul da rodovia o trânsito flui com normalidade. Em Balneário Camboriú, outras vias da cidade também estão bloqueadas por conta das chuvas.

Morro dos Cavalos

Outro trecho que tem demandado atenção dos órgãos de segurança e dos motorista é a rodovia na região do Morro dos Cavalos em Palhoça, que já chegou a ter pista interditada e trânsito intenso nos últimos dias.

Contudo, nesta manhã, segundo a Arteris, o fluxo na BR-101 em Palhoça está normalizado na região do Morro dos Cavalos.

BR-376

Principal rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná, a BR-376/PR, segue com interdição parcial no trecho do km 668, em Guaratuba. Apesar disso, por volta das 8h, a Arteris informou que não havia filas na região.

Grande Florianópolis

De acordo com informações do subcomandante da GMF (Guarda Municipal de Florianópolis), Ricardo Pastrana, o trânsito na Grande Florianópolis flui muito bem, sem pontos de retenção de Biguaçu até a Capital catarinense.

A BR-282, principal acesso a Serra catarinense – segundo Pastrana, também segue com uma boa fluidez.

Na Via Expressa e na região central de Florianópolis também não há lentidão e flui bem, informou Pastrana.

Risco de deslizamentos e alagamentos

A região do Litoral catarinense segue com previsão de chuva. Por conta dos acúmulo de chuva registrado durante a madrugada, a Defesa Civil alertou na manhã desta segunda-feira que o risco é “alto a muito alto para ocorrências como alagamentos e deslizamentos”, entre a Grande Florianópolis Litorânea e o Baixo Vale do Itajaí.

Ainda segundo o órgão, a instabilidade é decorrente de uma frente fria que se desloca por Santa Catarina, provocando chuva pontualmente intensa e temporais isolados (com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo) do Meio-Oeste ao litoral a partir do final da manhã.

Com informações do ND+