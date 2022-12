PRF registra três mortes e 26 feridos na Operação Natal 2022

A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina encerrou à meia-noite deste domingo, 25, a Operação Natal 2022. Nestes quatro dias, foram registrados 77 acidentes, nos quais 26 pessoas ficaram feridas e três morreram. Estes números representam redução em comparação ao mesmo feriado de 2021:

2021: Acidentes 93, feridos 111, mortes 6

2022: Acidentes 77, feridos 26, mortes 3

Variação 21/22: Acidentes – 17%, feridos – 75%, mortes – 50%.

Durante a Operação, a fiscalização da PRF flagrou 2.208 infrações de trânsito, com destaque para 325 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 231 ultrapassando em local proibido, 249 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 167 manuseado o celular e ainda 45 crianças fora da cadeirinha.

A Operação Natal fez parte da Operação Rodovida, maior ação anual de enfrentamento à violência no trânsito, e que abrange as festas de final de ano e Carnaval. Durante este período, haverá aumento nos esforços de fiscalização com o objetivo de reduzir as estatísticas de trânsito e preservar vidas nas rodovias federais.

Com informações: TNSul