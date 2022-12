Governador de SC realiza entrega da usina de asfalto e iluminação pública funcional da Serra do Rio do Rastro

A despedida do governador Carlos Moisés com a entrega de importante recursos para a Serra Catarinense.

Na noite desta quinta-feira (39), com uma típica neblina sobre o Mirante da Serra do Rio do Rastro, na SC-390, o governador de Santa Catarina Carlos Moisés (Republicanos) realizou a entrega oficial da usina de asfalto do consórcio CISAMA e a inauguração da iluminação pública funcional da Serra do Rio do Rastro na noite desta quinta-feira (29). O evento reuniu prefeitos e autoridades dos municípios serranos para as ações que representam um marco para o desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural da região.

O equipamento da usina de asfalto faz parte do programa SC+Asfalto, através do Consórcio CISAMA, onde R$ 9.062.922,60 foram adquiridos para a compra de equipamentos e insumos para a pavimentação de vias públicas nos 18 municípios da região. A usina possui um aparato com vibro acabadora, caminhão de pintura de sinalização e pá carregadeira sobre rodas.O equipamento ficará na Ferrovia, em Lages, e será gerido pelo consórcio.

“Com a usina de asfalto, teremos uma redução de 40 a 50% do custo de obras. Esse equipamento vai proporcionar o asfaltamento das ruas do interior, facilitando e melhorando a qualidade de vida das comunidades que vivem nas áreas mais afastadas”, disse o governador Carlos Moisés.

Com a presença dos prefeitos da AMURES, a reinauguração da iluminação pública funcional da Serra do Rio do Rastro foi realizada. O projeto permite uma maior seguridade e trafegabilidade dos veículos e da população que utilizam o local. “A Serra é um patrimônio de Santa Catarina, conhecido mundialmente, e vamos estimular o turismo nesse ponto importante”, afirmou o governador.

Pedro Ostetto prefeito de Bom Jardim daSerra

Confira as fotos da entrega da usina de asfalto e da inauguração da iluminação pública funcional da Serra do Rio do Rastro: