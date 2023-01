Confira como foram os bastidores da posse de Jorginho Mello; Veja a lista de secretários

O governador eleito Jorginho Mello (PL) e a vice eleita Marilisa Bohem (PL) tomaram posse no domingo (1º). O cerimonial teve início por volta das 18h, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis. A solenidade contou com a presença de autoridades e marcou oficialmente o início da gestão de Jorginho.

Até o encerramento do protocolo no Centro Administrativo, na SC-401, foram sete horas de eventos para marcar a data de início de uma nova administração estadual.



Jorginho tem uma oportunidade de consolidar um outro estilo de governo, mais político, como ele insistiu em elogiar a atividade, um claro contraponto ao antecessor Carlos Moisés.



O novo governador pediu ao secretário Cleverson Siewert (Fazenda) que apresse o balanço dos números da situação financeira do Estado, e, mesmo que afirme em discurso, que não quer criticar ninguém, pretende fazer o que todo o recém-chegado titular do cargo gosta: encontrar pontos vulneráveis no balanço do governo Moisés, visto como extremamente bem gerido nas contas públicas.

O já ex-governador Carlos Moisés diz ao chegar à Assembleia que cumpre um ciclo de entregas neste momento. Ele faz o movimento democrático para transferência do cargo, que ocorrerá no gabinete da presidência da casa. Ele assinará o livro de passagem do governo, ato que é institucional. Moisés está com a mulher Kesia e assessores.

O registro do momento em que foi assinado o livro de passagem do cargo por Carlos Moisés (Republicanos) e Jorginho Mello (PL). O ato ocorreu no gabinete da presidência da Assembleia, que chegou a contar com a ausência do ex-governador até horas antes do domingo (1°). Moisés não irá ao Centro Administrativo, mas até ontem tentou ter direito à palavra na solenidade. O ex-governador ameaçou não vir à Assembleia se também não tivesse assento à mesa dos trabalhos. Depois, aceitou ficar na fila dos ex-governadores no plenário da casa.

Jorginho Mello afirma no discurso de posse que de vendedor de paçoquinha chega a governador. Agradeceu à política em que ele acredita e aos políticos. E encerrou com um “Viva SC, vou dar meu melhor!”.

Já no Teatro Pedro Ivo, o governador Jorginho Mello (PL) e a vice-governadora Marilisa Bohem (PL) concederam entrevista à imprensa.

Jorginho disse que não fará nomeações em afogadilho, pois está montando um time de craques.

Interina no Desenvolvimento Social, que virará Assistência Social, da Mulher e da Família, Maria Helena Zimmerman, de Rio do Sul, substitui Alice Kuerten, que se submete a um tratamento de saúde por causa de um aneurisma.

Secretários recebem um pin (bottom), a caneta que assinaram o ato e uma cópia do Plano de Governo. Esta é uma tradição inaugurada pelo ex-governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB).

Veja quem são os secretários, secretárias e assessores do governo Jorginho Mello

Saúde: Carmen Zanotto

Educação: Aristides Cimadon

Fazenda: Cleverson Siewert

Administração: Moisés Diersmann

Casa Civil: Estener Soratto

Secretaria-geral de Governo: Danieli Pinheiro Porporatti

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade: Ricardo Euclides Grando

Agricultura e Pesca: Valdir Colatto

Proteção e Defesa Civil: Coronel Armando

Ação Social Mulher e Família: Maria Helena Zimmerman (interinamente até a posse de Alice Kuerten)

Comunicação: João Debiasi

Ciência, Tecnologia e Inovação: Marcelo Fett

Procurador-geral do Estado: Márcio Vicari

Articulação internacional: Juliano Froehner

Articulação Nacional: Vânia Franco

Secretário Executivo de Relações Institucionais: Edgard Usuy

Secretário-chefe da Casa Militar: tenente-coronel José Eduardo Vieira

Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa: Jeferson Fonseca Cardozo

Comandante-geral da Polícia Militar: Aurélio José Pelozato

Corpo de Bombeiros Militar: Coronel Fabiano de Souza

Perita-geral da Polícia Científica: Andressa Fronza

CIASC: Fábio Machado

FCEE (Fundação Catarinense de Educação Especial): Jeane Rauh Probst Leite