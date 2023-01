Vice-governadora Marilisa mostra sintonia com o governador no propósito de cuidar de pessoas

No evento de posse do secretariado na noite de domingo, após receber do governador Jorginho Mello uma cópia do plano de governo, a vice-governadora Marilisa Boehm fez seu primeiro discurso no cargo. Mostrou sintonia com o governador no propósito de cuidar de pessoas e falou da experiência dela como delegada da mulher e voluntária.

É uma grande alegria estar aqui hoje. Nunca imaginei que iria galgar um cargo tão importante. Mas, desde menina, eu sempre sonhei muito em ajudar as pessoas. Como minha mãe, comecei como professora, dando aulas. E vendo que às necessidades das pessoas eram maiores do que só conhecimento, fiz concurso para delegada – afirmou a vice.

Marilisa contou que acompanhava o trabalho do então parlamentar Jorginho Mello em matérias que conseguia aprovar em favor das empresas brasileiras. Segundo ela, um dos projetos dele que auxiliaram muito mulheres empreendedoras de Joinville foi o Pronanpe.

Tenho um grupo em Joinville de 245 mulheres empreendedoras. Na época da pandemia, de crise, eu criei esse grupo onde mulher vende para mulher, mulher compra de mulher e para mulher. Foi um sucesso. E aí, com o Pronanpe, elas tiveram muita ajuda – contou.

Numa síntese sobre a trajetória que percorreu até aqui, Marilisa falou que foi pioneira no Estado a abrir uma Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente, em Joinville, nos anos de 1990 e, depois foi delegada regional. Ambos os trabalhos desenvolveu com muito empenho e comunicação para alcançar os objetivos.

Quando encerrou o ciclo como delegada, tentou três mandatos eletivos. Como não venceu, partiu para o trabalho de voluntária, para auxiliar mulheres em iniciativas de melhoria de renda.

Mas no ano passado, foi procurada por Jorginho Mello para ser candidata a vice. Na conversa, disse que ficou surpresa com o fato de ambos terem o mesmo pensamento sobre a necessidade de cuidar das pessoas, o que a fez aceitar o desafio.

Para ela, é um desafio para o qual traz ampla experiência de uma carreira toda dedicada a ouvir mulheres e crianças com problemas e buscar soluções.

Me aposentei e fui trabalhar em projetos sociais, na captação de recursos de Imposto de Renda para ajudar mulheres carentes a realizarem trabalhos para que elas possam ter uma renda porque, hoje, o maior problema nosso é o problema financeiro das famílias. Isso eu assistia na delegacia diariamente. O sofrimento das mães que muitas vezes eram abandonadas pelos companheiros e não tinham do que sobreviver – detalhou.

Entre as soluções que eram procuradas estavam as ações judiciais, mas que demoravam muito para a liberação de recursos. A vice-governadora disse que sempre lutou pela mulher porque acredita que ela é a coluna da casa. Segundo ela, quando se acolhe a mulher, a família toda é acolhida.

Agora, nós temos, com o governador Jorgino Mello, a oportunidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com educação e saúde. Eu me sinto lisonjeada e homenageada em ter sido convida pelo nosso governador para fazer parte desse time – disse Marilisa.

Ela encerrou o discurso reconhecendo que, no governo que se inicia, haverão momentos difíceis, mas que “unidos somos mais fortes

