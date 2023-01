Jorginho exonera 1.542 cargos comissionados do governo Moisés

Nesta segunda-feira (2), em publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), o governador Jorginho Mello exonerou e dispensou 1.542 pessoas que integravam o governo Carlos Moisés. As exonerações ocorrem quando servidores não efetivos são nomeados para cargos comissionados. Além disto, Jorginho também fez centenas de dispensas, quando servidores efetivos são designados para funções gratificadas.

Assim, o novo governador faz o que se esperava, que era uma grande lista de demissões para começar a recompor as vagas conforme a própria preferência e as indicações dos secretários nomeados, como a coluna publicou na metade de dezembro. Assim, nos próximos dias devem sair as nomeações para todas as cadeiras vagas.

No caso do secretariado, Jorginho já nomeou 17, sendo parte também de presidência ou diretoria de empresas ou órgãos. Chamou a atenção que ele deixou de fora o secretário de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), Jeferson Cardozo, que foi anunciado no dia 1º de janeiro. O nome dele gerou muita reação nos bastidores por conta dos posicionamentos nas redes sociais e de episódios do passado.

Somente nesta segunda-feira (2), Jorginho publicou três edições do DOE. Duas se dedicaram a trazer exonerações e nomeações. Veja todas no site do governo de SC.

Com informações: NSC