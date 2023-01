Sortudos da Serra Catarinense faturam bolada após acertar quina da Mega da Virada; veja quais duas cidades

A Mega da Virada sorteou, no sábado (31), as seis dezenas do concurso especial de fim de ano. Na Serra Catarinense, dois sortudos faturaram uma bolada após acertar a quina da Mega da Virada. As duas apostas simples foram feitas em Lages e Otacílio Costa, e vão levar pra casa R$45.438,78 cada.



Ao todo, 57 apostas de Santa Catarina faturaram prêmios na quina da Mega da Virada. Um bolão de Florianópolis, com 100 cotas, faturou o prêmio de R$681.581,00. Apostas simples de diversas cidades catarinenses faturaram o prêmio de R$45.438,78.

O valor do prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal foi recorde, e atingiu os R$ 541.969.966,29 milhões. Cinco apostas faturaram a bolada e vão receber R$ 108.393.993,26. Os números sorteados nesta edição foram: 04, 05, 10, 34, 58, 59.