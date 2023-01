Serra Show Eventos faz a primeira Domingueira de Verão em São Joaquim

Após o sucesso de inauguração, o Serra Show Eventos traz para São Joaquim, na localidade de Cruzeiro, a primeira Domingueira de Verão. O festerê começa as 20h com o grupo Estação Fandangueira, seguida pelo grupo Galopaço e o after fica por conta do talento a animação do Talagaço.

“Sem dúvida 02 das maiores bandas do sul do Brasil. O Galopaço que é da nossa região, fica se mostrando muito talentoso, um grupo de muito talento, vem impressionando aonde passa, basta ver que eles tocam em todos os eventos e festas regionais. Os ingressos já estão no segundo lote, sendo vendido a R$40, na hora será de R$80 a R$100, então o pessoal procure ingresso antecipado, até porque no 1º evento, o sucesso foi tão grande que a gente teve que fechar as portas devido ao limite de lotação e ficou muita gente para fora, por isso é importante procurar o ingresso antecipado pra poder fazer parte dessa festa. Lembrando, ainda que contamos com camarotes e camarote vip, atendimento e estacionamento privativo, toda a ala de segurança, copa/cozinha, camarim, banheiros e uma estrutura que é muito legal, vai ser bom receber o pessoal lá.” Comentou Martinez, promoter do Serra Show Eventos.