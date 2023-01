Prédio da Prefeitura terá fiação elétrica renovada em São Joaquim

Iniciaram as obras de melhorias e reformas nas instalações elétricas do prédio da Prefeitura de São Joaquim.

Essa reforma da fiação é uma questão de segurança para o local, pois tomadas, dispositivos de proteção e fios são antigos e inadequados, oferecendo alto risco de curto circuito em todo o sistema, podendo causar incidentes e incêndios na estrutura.

As obras de reformas terão uma validade de cerca de quatro meses, com a troca de toda a fiação, implantação de lâmpadas de LED mais modernas e troca de tomadas e itens elétricos descritos no projeto.

A empresa Microcable sérvios e equipamentos foi a vencedora do certame, onde deverá executar os serviços específicos no prédio. O valor para execução do projeto é de R$ 583.239,03 mil