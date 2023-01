Preta Gil revelou hoje que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ele estava internada há seis dias em um hospital no Rio de Janeiro. “Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.”.

O que são adenocarcinomas? Tumores malignos que se originam nas células epiteliais dos órgãos. No sistema digestivo, são as células que revestem a superfície interna do órgão.