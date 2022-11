CTG Minuano Catarinense anuncia “Os Mateadores” para seu 35º Rodeio Crioulo em São Joaquim

O CTG Minunano Catarinense, em sua nova diretoria dos 60 anos de fundação de uma dos mais importantes Centro de Tradições Gaúchas do Estado de Santa Catarina anunciou a sua programação oficial para o 35º Rodeio Crioulo que irá ocorrer entre os dias 09, 10 e 11 de Dezembro de 2022.

Entre a programação está o tão esperado baile com os Mateadores durante o início da programação na sexta, dia 09 de Dezembro, a partir das 23hs. De acordo com o Portal das Missões, a marca “Os Mateadores” ganhou força através de um trabalho sério, de músicos competentes e de alto nível, o que proporciona tranquilidade e segurança para nossos clientes. Através destes anos, Os Mateadores fizeram da estrada uma fiel companheira e já percorreram grande parte do país sempre levando a música e o estilo fandangueiro, tendo forte atuação nos três estados do sul principalmente, com passagens periódicas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, além de apresentações nos países vizinhos do Uruguai e Paraguai.

Além do tradicional Baile que deve lotar os salões do CTG em São Joaquim, o Minuano Catarinense também preparou uma programação de rodeio com laçadas que premiam em dinheiro e troféus aos vencedores, confira a programação:

Para a compra de ingressos, mesas na Secretaria do CTG ou para mais informações através do whatsapp (49) 9.3164-9795