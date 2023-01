Lobo-guará é flagrado após 77 anos em uma fazenda da Klabin

Capão Alto: Após 77 anos sem aparição na região a Sumatra Inteligência Ambiental, flagrou um Logo-guará (Chrysocyon brachyurus) em uma fazenda da Klabin em Capão Alto, em Santa Catarina.



O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, já que apresenta entre 95 cm e 115 cm de comprimento, cerca de um metro de altura, cauda com tamanho entre 38 cm e 50 cm e peso entre 20 kg e 30 kg.



O animal ainda é estampado na nota de R$ 200 do Banco Central. O lobo-guará, assim como vários animais que compõem a nossa fauna, sofre com a ação do homem. Dentre as ameaças enfrentadas por essa espécie, destacam-se a destruição do habitat, a caça e captura, os acidentes em rodoviais e as doenças adquiridas pelo contato com espécies domésticas. Atualmente a espécie é classificada, na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), como “quase ameaçada”.

Com informações: Polícia Militar Ambiental