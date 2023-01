Deslizamento atinge bairro e deixa pessoa sorterrada em Alfredo Wagner

O Corpo de Bombeiros de Bom Retiro foi acionado,por volta das 22h15min desta última terça (10), para uma ocorrência de um deslizamento de terra, com possível vítima soterrada, no bairro Águas Frias, em Alfredo Wagner.

No deslocamento para o local da ocorrência, na BR-282, próximo ao km-110, um trecho da estrada estava obstruído por pedras. Nesse local, as guarnições desobstruíram parcialmente a via e identificaram que residências próximas corriam risco de deslizamento de terra e que uma delas já havia sofrido danos em sua estrutura.

Enquanto o Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR-189) continuou o deslocamento para a ocorrência inicial, a guarnição do Auto Socorro de Urgência (ASU-350) prestou auxílio aos moradores para que deixassem o local com segurança.

Havia 4 residências com um total de oito pessoas, dentre elas, uma idosa, a qual necessitou de auxílio de maca rígida para ser retirada da residência. A senhora foi transportada para local seguro pela guarnição e as demais vítimas foram conduzidas por populares. Após isso, as guarnições de Bom Retiro (ABTR-189, ASU-350, AR-86 e AR-170) aguardaram a desobstrução da via de acesso ao local da ocorrência inicial, pois aconteceram vários outros deslizamentos menores, queda de árvores e postes de luz. Para isso, foi utilizada uma pá carregadeira da Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner. Com o acesso livre, a guarnição chegou ao local crítico do deslizamento.

No local havia três residências, com uma delas apresentando danos estruturais. Foram atendidas quatro vítimas. Uma feminina (36 anos), cadeirante, com suspeita de fratura em membro inferior direito. A segunda vítima, um masculino (70 anos), apresentava escoriações em membros inferiores, relatou que foi soterrada, mas conseguiu sair por meios próprios. As outras duas vítimas, feminina (68 anos) e masculino (75 anos), ambos acamados, necessitaram de transporte em maca rígida para sair da zona de risco. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Alfredo Wagner.

Na cena ainda havia 12 pessoas, as quais deixaram o local por meios próprios após serem orientadas sobre o risco de novos deslizamentos. Prestaram apoio na ocorrência a guarnição de Rio do Sul com o AR-126, a Força-Tarefa (FT) do 5° Batalhão de Bombeiros Militar – Lages, com a AR-104 e o caminhão da FT, a Defesa Civil de Alfredo Wagner e funcionários da prefeitura de Alfredo Wagner.