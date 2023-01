Faleceu hoje dia 12 janeiro a Irmã Verônica Esser que por muitos anos foi Diretora/professora do Colégio São José de São Joaquim, catequista, atendia aos idosos…, ela deixa um grande legado para nós joaquinenses. Seu velório será na cidade de Angelina, Seu nome de batismo Lídia Esser natural de Braço do Norte/SC iria nascida em 09/02/1927. A mesma formada em História também prestou seus serviços com dedicação em outras cidades, além da Alemanha e Itália. Descanse em Paz irmã!