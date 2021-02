Pela primeira vez o título do Mister Santa Catarina é conquistado por um candidato da Serra Catarinense, após uma disputa acirrada entre o mister de Lages e o mister de São Joaquim

Pela primeira vez a Serra Catarinense tem um candidato que ganha o título de mister Santa Catarina disputa acirrada entre mister de Lages e o de São Joaquim.

Alissom com o coordenador Diego Anthuny e o Azevedo

O mister de Lages Alisson Oliveira de Liz, 25 anos, técnico em eletrômecanica, venceu em disputa acirrada com o mister de São Joaquim, dupla forte da região serrana mas o titulo do concurso foi conquistado pelo Alisson que se torna o primeiro da região serrana ” Mister Santa Catarina CEB 2001″ .Já o outro serrano que representava São Joaquim o Azevedo ganhou o 2° lugar é vai representar Santa Catarina no Mano fhete Word Brazil .

Miss Santa Catarina CB ficou para a bela Lara Mateus.

Já o título de miss Santa Catarina CB ficou para Lara Mateus de 18 anos da cidade de Itajaí, a bela, super preparada recebeu também as premiações de Miss fotogenia, Miss popularidade, e o prêmio de melhor projeto Social, empatado com a Miss Garopaba Isabela Fontana.

Já a candidata de Lages ao Miss Santa Catarina, Mayara Zago Munaretto chegou ao top 10, mas não se classificou para a final.