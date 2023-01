Confirmação de dois Tornados em SC.

1- Em Sangão por volta das 16h30min – Sexta-feira 13-01-2023.

2- Em Santa Cecília por volta por volta das 16h20min – Quinta-feira 12-01-2023.

Localidade do campo Do Areão, mais ou menos a 30 km do centro da cidade.

Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho

Imagem: Rafael Caetano _ Rádio Alvorada