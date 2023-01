Temporal causa caos em Chapecó: morte, feridos, chuva dentro de mercado e ruas isoladas

A forte chuva que atingiu Chapecó, no Oeste catarinense, no final da tarde desta segunda-feira (23), causou momentos de tensão e uma tragédia. Além do destelhamento de um prédio que deixou uma pessoa morta e 10 feridas, ruas foram isoladas e um supermercado, no bairro Palmital, foi atingido por grande quantidade de água que vazou pelo telhado.

Imagens mostram o momento que clientes e funcionários estão dentro da loja e água começa a molhar as prateleiras.

Conforme a Guarda Municipal de Chapecó, algumas ruas estão isoladas por pontos de alagamento.

A avenida Porto Alegre entre São pedro e São João, a rua Aquiles Tomazelli entre Av. Getúlio Vargas e Nereu Ramos e a rua Floriano Peixoto entre ruas Israel e São Francisco. Há também um semáforo danificado entre a rua Uruguai e Condá.

Com informações: SCC 10