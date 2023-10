Governo do Estado orienta municípios sobre abertura de abrigos em decorrência das chuvas

Uma sala de situação foi aberta na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família (SAS) e uma equipe técnica está em contato com a equipe da assistência social de todas as cidades que registraram algum tipo de ocorrência cadastrada em função das chuvas. A Secretaria também integra o Grupo de Ações Coordenadas (Grac) que se reúne em situações de emergência na Defesa Civil do Estado.

Até a tarde deste sábado, eram 36 cidades com ao todo 72 abrigos abertos recebendo famílias que precisaram deixar suas casas e muitas outras com abrigos preparados prontos para serem abertos a qualquer momento em virtude do agravamento das chuvas.

A SAS também disponibiliza o Guia de acesso rápido da atuação socioassistencial em situações de emergência e calamidade. O intuito é capacitar os profissionais dos municípios sobre como agir quando esses casos acontecem, como utilizar os recursos e outras informações importantes. O material, pode ser baixado no site da SAS.

Na manhã deste sábado, 7, a SAS também teve uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome para tratar da liberação de recursos da Assistência Social para as cidades atingidas. Os municípios afetados poderão preencher um formulário e vão receber R$ 20 mil a cada 50 pessoas em abrigos. O valor será liberado em cinco dias.

A secretária Maria Helena Zimmermann ressalta que a SAS segue acompanhando em tempo real a situação no estado e trabalhando em conjunto com a Defesa Civil e outros órgãos de segurança, para garantir o atendimento a todos. “Nossa intenção é sempre minimizar os impactos e garantir o atendimento digno a todos aqueles que de alguma forma já foram atingidos pelas chuvas”, comenta.

Por Assessoria de Comunicação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família –