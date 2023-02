Cometa verde poderá ser visto a olho nu no Hemisfério Sul nesta semana; no Brasil, melhor fase será a partir de sábado

Um cometa recentemente descoberto pela Nasa passará novamente pela órbita terrestre depois de 50 mil anos. Segundo a agência espacial norte-americana, ele será visível no Hemisfério Sul a partir do dia 1° de fevereiro.

O cometa C/2022 E3 (ZTF) estará em seu ponto mais próximo da Terra, a 42,5 milhões de quilômetros. Ele se aproximará de nosso planeta depois de ter percorrido as constelações da Ursa Menor e Ursa Maior.

De acordo com o Observatório Nacional, a visualização ficará melhor a partir do dia 4 de fevereiro. Com o passar dos dias, o cometa será visto mais alto no céu e com mais tempo de visibilidade.

Com um brilho esverdeado, ele terá a forma de uma mancha leitosa percorrendo o céu e poderá ser visto em qualquer local do país desde que a noite esteja escura, sem Lua, e que a poluição luminosa seja pouca.

No dia 11 de fevereiro, a partir das 19h no YouTube, o Observatório Nacional realizará uma nova edição do evento virtual de observação do céu: “Ceu em sua casa: observação remota”.

Na transmissão ao vivo, astrônomos amadores e profissionais parceiros do projeto exibirão imagens do cometa C/2022 E3.

Fonte: G1