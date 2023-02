Vendaval deixa estragos em Santa Rosa do Sul

Um forte temporal causou estragos em Santa Rosa do Sul na tarde desta terça-feira, 31 de janeiro. A ventania causou destelhamento de casas, queda de árvores, interrupção da rede de energia elétrica, deixando até rodovias interditadas.



Por volta das 15 horas desta terça-feira, um temporal acompanhado de fortes ventos causou estragos em vários bairros de Santa Rosa do Sul. As regiões mais atingidas foram as áreas próximas ao centro do município.

Os estragos ainda estão sendo apurados pela administração municipal, através de suas secretarias e defesa Civil do município.

Através de imagens enviadas por moradores, assim como registros in loco, dão conta de que várias residências e empresas foram afetadas pela forte ventania, além de assim de quedas de árvores sobre a rede elétrica, ocasionando interrupção de energia e também a passagem de veículos em algumas rodovias municipais.

Através de seus canais de comunicação, a Prefeitura está disponibilizando lonas e telhas para os moradores afetados.