2° Batalhão de Polícia Militar Ambiental divulga dados da Operação Piracema 2022/2023

Na última quarta-feira, 31, o 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental encerrou a chamada Operação Piracema, que ocorreu entre o dia 1 de outubro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 nos rios e afluentes da bacia do Rio Uruguai.

Neste período o enfoque principal da Polícia Militar Ambiental foi reforçar a fiscalização aquática, buscando controlar a prática de pesca ilegal e garantir a proteção da ictiofauna, para possibilitar a reprodução dos peixes.

O Período de Defeso é o momento no qual a legislação impõe algumas restrições à pesca buscando, com isso, permitir que as espécies se reproduzam em volume satisfatório, evitando o risco de extinção.

Dentre os resultados da operação Piracema 2022/2023, destacam-se:

*05 autos de infração ambiental lavrados;

*03 prisões em flagrante;

*04 armas de fogo apreendidas;

*02 embarcações apreendidas;

*116 petrechos de pesca;

*5.505 metros de redes de pesca;

*910 metros de espinhéis e;

*10,6 quilos de pescado.

No atual Defeso (2022/2023), considerando o cenário pós-pandemia, bem como períodos de maior precipitação de chuva, tivemos uma redução de 30% no número de apreensões e procedimentos realizados pelas guarnições, se comparado ao mesmo período do Defeso de 2021/2022 (período em virtude da pandemia notou-se um aumento significativo nas ocorrências envolvendo a pesca ilegal, porque parte da população decidiu evitar aglomerações na área urbana e frequentar por mais tempo os espaços de lazer nas áreas rurais).

Além disso, a melhoria dos dados pode ser reflexo: _Educação Ambiental e Prevenção, com o repasse de folders explicativos sobre a Piracema; _Melhoria dos equipamentos com a utilização de Jet Skis, Drones e melhor planejamento para a execução das operações.

Fonte: 2° Batalhão de Polícia Militar Ambiental