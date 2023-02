Concurso da escolha Garoto e Garota da 31°edição dos jogos abertos de São Joaquim nesta quinta-feira (2)

Desfile do Garoto e Garota é espaço torcedor no Ginásio Juraci Santos.

O Poder executivo Municipal, através do prefeito Giovani Nunes e da Vice-prefeita Ana Melo Arruda juntamente com o secretário municipal de educação, Cultura e Desporto Fabiano Padilha por intermédio no Diretor municipal de esportes Edson Santos Oliveira, convidam toda a comunidade Joaquinense para prestigiar o concurso se escolha Garoto e Garota da 31°edição dos jogos abertos de São Joaquim. Será hoje nesta quinta-feira (2) às 20 horas no Ginásio de esportes Juraci Santos.

Apresentação dos candidatos (as):

Vejas quem são os candidatos de 2023:

Dourados United: Maiara Silva dos Santos e Vinícius Matias.

… ACD Cruzeiro / Nova serrana: Rafaela Demeciano e Josuilian Paiano da Luz.

Athletico Serrano: Thayanne Souza e Emerson Uelinton.

Caveiras: Eduarda dos Santos Nunes e Pedro Henrique Bertollo Pinheiro.

Colégio Paradigma / Minuano: Vanessa Aparecida Barbosa Lopes e Cauã Patrick Silva Santos.

NPR Turismo: Giovanna Flores e Vinícius Borges da Rosa.

Você nosso convidado especial! Compareçam