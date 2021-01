Giovani Nunes recebe das mãos do Governador Moisés as chaves de duas retroescavadeiras para a Casan de São Joaquim

O Prefeito Giovani Nunes juntamente com o Vereador Dione Rodrigues Medeiros e o agentes da Casan de São Joaquim receberam, na manhã desta segunda (11), do Governador Carlos Moisés, duas máquinas retroescavadeiras que deverá oferecer melhorias e maior agilidade aos serviços da Casan diante das ações de saneamento e ampliação de rede no município.

A cerimônia de entrega do maquinário foi realizada no Almoxarifado Central da Companhia Catarinense de Água e Saneamento na grande Florianópolis. Foram 14 retroescavadeiras distribuídas em alguns municípios do estado, que complementam o conjunto de 33 equipamentos adquiridos em processo licitatório para agências e superintendências da Casan no estado. Com o investimento total de R$ 7,39 milhões, já sendo considerada como a maior compra já realizada pela Divisão de Transporte da empresa. A aquisição representa economia de quase R$ 2 milhões ao ano em contratos de locação. São Joaquim foi o único município a receber duas máquinas nessa leva de entregas.

“A Casan é uma empresa que tem apresentado melhoria nos seus resultados, nos números e na qualidade dos serviços. Isso vai impactar positivamente as futuras gerações, em ações de preservação e produção de água potável e no saneamento das nossas cidades. Os equipamentos vêm para contribuir nestes trabalhos. A participação de cada município junto à companhia é fundamental para que ela continue prestando serviços de relevância”, relatou o Governador Carlos Moisés.

O Prefeito de São Joaquim, recebeu as chaves do maquinário diretamente das mãos do governador Carlos Moisés e destacou toda a agilidade e comodidade de trabalho que essa renovação da frota poderá oferecer para São Joaquim.

Essas duas máquinas, destinadas para São Joaquim, mostra a nossa força, o nosso comprometimento em busca de recursos, em busca de apoio para o município, justamente para atender a toda a comunidade. Tenho certeza que a renovação da frotas é importante para um trabalho de excelência e a Casan é uma empresa que preza por isso. Essas máquinas vão dar agilidade, comodidade aos trabalhos prestados no município de São Joaquim.” Finalizou Giovani Nunes